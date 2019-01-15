В Кремле назвали условия "заморозки" конфликта в Донбассе

В Кремле оценили возможность "заморозки" кризиса в Донбассе на долгие десятилетия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" связал продолжение столкновений на востоке Украины с грядущими выборами президента этой страны.

Если на Украине у власти будет "партия войны", шансов на то, что конфликт прекратится, нет, заявил представитель Кремля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо закончить конфликт на востоке Украины, назвав его "недоразумением".

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Сейчас, по разным опросам, рейтинг Петра Порошенко около 10%. Он занимает 3-6 места, которые отличаются друг от друга в пределах статистической погрешности.

В ноябре половина украинцев признали, что ни за что не проголосуют за него на президентских выборах.