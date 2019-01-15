В Кремле назвали условия "заморозки" конфликта в Донбассе

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

В Кремле назвали условия "заморозки" конфликта в Донбассе

В Кремле оценили возможность "заморозки" кризиса в Донбассе на долгие десятилетия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" связал продолжение столкновений на востоке Украины с грядущими выборами президента этой страны.

Если на Украине у власти будет "партия войны", шансов на то, что конфликт прекратится, нет, заявил представитель Кремля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо закончить конфликт на востоке Украины, назвав его "недоразумением".

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Сейчас, по разным опросам, рейтинг Петра Порошенко около 10%. Он занимает 3-6 места, которые отличаются друг от друга в пределах статистической погрешности.

В ноябре половина украинцев признали, что ни за что не проголосуют за него на президентских выборах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кремле назвали условия "заморозки" конфликта в Донбассе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 837

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети