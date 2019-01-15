Топилин: для полного преодоления бедности в России нужно 800 млрд рублей

Для полного преодоления бедности в России необходимы средства в объеме 800 млрд руб. Об этом на панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в такую сумму оценивается сегодня дефицит в доходах россиян.

"Если бедность полностью побороть, точно раздать, чтобы каждый рубль попал в ту семью, где есть дефицит доходов, то, чтобы полностью преодолеть бедность, нужно около 800 млрд руб.", - прокомментировал он.

"Но это не значит, что это нужно просто выделить из федеральных или региональных бюджетов и погасить этот дефицит. Это будет результат очень многих действий", - добавил Топилин.