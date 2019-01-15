Боевики ИГ* захватили город в Нигерии
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* захватили захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters.
Отмечается, что правительственные войска покинули город. Местные жители покидают свои дома и направляются к границе, пишет Regnum.
Ранее американские СМИ предполагали, что после разгрома в Сирии ИГ террористы могут устремиться в Иорданию.
В конце 2017 года в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока.
Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции ИГ. Уже оттуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ.
*Деятельность террористической организации запрещена в РФ