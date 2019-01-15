15 Января 2019
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Общество За рубежом

Боевики ИГ* захватили город в Нигерии

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* захватили захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters.

Отмечается, что правительственные войска покинули город. Местные жители покидают свои дома и направляются к границе, пишет Regnum.

Ранее американские СМИ предполагали, что после разгрома в Сирии ИГ террористы могут устремиться в Иорданию.

В конце 2017 года в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока.

Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции ИГ. Уже оттуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ.

*Деятельность террористической организации запрещена в РФ

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Боевики ИГ* захватили город в Нигерии

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Теги: исламское государство, нигерия, ранн



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