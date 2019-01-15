15 Января 2019
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Глава Прикамья призвал работать над развитием вузов для решения вопросов межрегиональной миграции

Губернатор Пермского края Максим Решетников призвал работать над развитием вузов для решения вопросов межрегиональной миграции населения. Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как он отметил, для регионов проблема миграции населения является критичной.

"Если мы не занимаемся удержанием молодежи, то что бы мы ни сделали в плане смертности и рождаемости, наши перспективные силы утекают", - подчеркнул глава края.

Поэтому, по его мнению, для регионов в части миграции критична тема высшего образования.

"Для нас это крайне актуально, потому что у нас нет федерального университета… но других у нас нет, нам надо заниматься этими. Но до этих университетов руки не всегда доходят по объективным причинам. Здесь нужно посмотреть механизмы усиления возможностей региональных администраций это развивать", - считает Решетников.

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Глава Прикамья призвал работать над развитием вузов для решения вопросов межрегиональной миграции

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Теги: Решетников, вузы, миграция



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