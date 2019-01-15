Зауральского генерала Усманова уволили с должности полпреда губернатора по вопросам патриотизма

Полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания, генерал-майор в отставке Владимир Усманов лишился своей должности.

Как сообщил Усманов корреспонденту Накануне.RU, контракт с ним прекращен 10 января 2019 года. Также упразднили и саму должность полпреда.

"Мне 68-ой год идет, какие планы. Не знаю. Другие подходы надо будет искать, наверное. Буду работать в обществе "Боевое братство" пока здоровье будет позволять. Ну посчитали они, что тюменцы лучше справятся - пусть справляются. Но этим вопросом никто не занимается сейчас, вопросами патриотического воспитания", - сообщил Владимир Усманов.

Владимир Усманов - доктор педагогических наук, бывший военный комиссар Курганской области (1991 - 2009 года). В июне 2015 года возглавил Курганское региональное отделение ВООВ "Боевое Братство", является полномочным представителем организации в Уральском федеральном округе. В сентября 2017 года под руководством Усманова на базе Березовского агропромышленного техникума создана первичная молодежная организация "Боевого Братства".