В Прикамье движение по Чусовскому мосту ограничат на два года

В Пермском крае принято решение с 1 февраля текущего года по 31 декабря 2020 года ввести ограничение движения транспортных средств на Чусовском мосту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Пользоваться мостом смогут только автомобили массой до 40 тонн. Установлена предельно допустимая нагрузка на ось: девять тонн на ось для одиночной оси, шесть тонн на ось для двухосной группы, семь тонн на ось для трехосной группы и сближенных осей. Также ограничена скорость движения - не более 40 км/ч. Минимальная дистанция между автомобилями должна составлять 20 метров.

Решение было принято "в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря прошлого года на мосту был обнаружен дефект деформационного шва на 14 опоре. Для продолжения эксплуатации мостового перехода, над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист, толщиной 50 мм. Частично движение по мосту было закрыто. 29 декабря минтранс отчитался о завершении работ. Однако из-за жалоб прикамцев на многочасовые пробки с 5 по 9 января мост отремонтировали повторно: обустроили плавный проезд через перекрывающие металлические листы над деформационным швом.

Полностью отремонтировать мост обещали до конца мая 2019 года.