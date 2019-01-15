15 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске более 20 человек эвакуировали из горящего дома. Один человек погиб

В Челябинске пожарные эвакуировали из горящего пятиэтажного дома эвакуировали более 20 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в доме по улице Энергетиков. Об инциденте сообщили очевидцы, которые рассказали, что из окон второго этажа идет дым.

"Через 7 минут огнеборцы уже приступили к прокладыванию рукавной линии, а также эвакуации и спасению жителей дома. По маршевым лестницам подъезда с применением спасательных комплектов на свежий воздух были выведены 18 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека были спасены по трехколенной лестнице, еще один по автолестнице", - рассказали в пресс-центре.

Еще один мужчина был обнаружен на пороге квартиры. Его эвакуировали и передали медикам.

В результате пожара один человек погиб – тело мужчины обнаружили в квартире на диване.

В настоящий момент устанавливается причина пожара. Известно, что в данной квартире проживал пожилой мужчина, сильно злоупотреблявший спиртными напитками.

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В Челябинске более 20 человек эвакуировали из горящего дома. Один человек погиб

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Теги: пожар, Челябинск, эвакуация, МЧС,



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