В Челябинске более 20 человек эвакуировали из горящего дома. Один человек погиб

В Челябинске пожарные эвакуировали из горящего пятиэтажного дома эвакуировали более 20 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в доме по улице Энергетиков. Об инциденте сообщили очевидцы, которые рассказали, что из окон второго этажа идет дым.

"Через 7 минут огнеборцы уже приступили к прокладыванию рукавной линии, а также эвакуации и спасению жителей дома. По маршевым лестницам подъезда с применением спасательных комплектов на свежий воздух были выведены 18 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека были спасены по трехколенной лестнице, еще один по автолестнице", - рассказали в пресс-центре.

Еще один мужчина был обнаружен на пороге квартиры. Его эвакуировали и передали медикам.

В результате пожара один человек погиб – тело мужчины обнаружили в квартире на диване.

В настоящий момент устанавливается причина пожара. Известно, что в данной квартире проживал пожилой мужчина, сильно злоупотреблявший спиртными напитками.