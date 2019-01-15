Поисковые работы в Шахтах завершат в течение пяти часов: судьба трех человек до сих пор неизвестна
Поисковые работы на месте взрыва в ростовском городе Шахты завершат в течение пяти часов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ростовской области.
Напомним, 14 января в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова.
До сих пор остается неизвестной судьба трех человек. Два человека погибли, двое находятся в больнице. Повреждено 16 квартир, четыре имеют сильные разрушения.
В пункте временного размещения - гостинице "Горняк" - находятся 28 человек (это 12 семей), в том числе двое несовершеннолетних детей.
16 января в Шахтах будет объявлен траур.
Ранее стало известно, что угроза обрушения дома, где произошел взрыв, до сих пор сохраняется.