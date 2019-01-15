"Приезжала полиция": в Екатеринбурге продолжается противостояние из-за строительства забора во дворе дома

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Приезжала полиция": в Екатеринбурге продолжается противостояние из-за строительства забора во дворе дома

В Екатеринбурге продолжается противостояние жильцов дома на улице Амундсена, 135 и неизвестных, в выходные устроивших там массовую драку. Между тем, строительство забора, ставшего причиной потасовки, продолжается.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

В минувшие выходные во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию, сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, сегодня утром в их дворе вновь появилась группа тех же самых парней. Жильцы, опасаясь новых провокаций, немедленно вызвали полицию.

"Приехала полиция, посмотрели. Сказали, раз нет решения суда об остановке работ - они ничего сделать не могут, и уехали. Парни сидят в машинах на нашей стоянке, греются, иногда меняя друг друга. У них тут как дежурство. Люди возмущены. Сейчас мы пытаемся наладить контакт с жильцами ЖК WOODS", - рассказал житель дома.

По его словам, забор продолжают делать, а жильцы обратились в суд.

"Привезли детскую площадку. Как ее будут устанавливать - не знаю. Наверное, выльют на снег бетон и прямо так забетонируют. Мы хотим заснять это на видео", - отметил Юрий Михайлович.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, приехавшие никаких провокаций пока не устраивают.

"Открещиваются, что это вообще не они, хотя я лично видел, что это те же самые, которые 13 числа устроили драку с нашими. Но пока ведут себя спокойно", - добавил местный житель.

Накануне.RU продолжит следить за развитием ситуации.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Приезжала полиция": в Екатеринбурге продолжается противостояние из-за строительства забора во дворе дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полиция, двор, забор, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.01.2019 08:38 Мск "Все из-за этого забора". Во дворе дома в Екатеринбурге произошла массовая драка
Ранее 18.12.2018 16:12 Мск "Атомстройкомплекс" установит новую детскую площадку взамен поврежденной при строительстве забора в Екатеринбурге
Ранее 17.12.2018 16:10 Мск В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс", чтобы огородить новый ЖК, начал строить забор на детской площадке
Ранее 27.08.2014 09:16 Мск Жители УНЦ грудью встали на защиту лесопарка: "лесорубы" устроили драку с екатеринбуржцами
Ранее 13.08.2014 16:21 Мск Лесу на УНЦ быть? Прокуратура подала иск в суд и требует признать постановление "серого дома" о застройке незаконным
Ранее 05.08.2014 16:07 Мск "Митинг против строительной мафии": в Екатеринбурге защитники парка на УНЦ снова выйдут на площадь
Ранее 24.07.2014 11:45 Мск Екатеринбуржцы пикетировали "серый дом" и требовали отставки Якоба: жители УНЦ грудью встали на защиту леса
Ранее 22.07.2014 15:55 Мск В Екатеринбурге пикетируют "серый дом": жители УНЦ выступают против вырубки парка
Ранее 01.10.2012 15:02 Мск Жители УНЦ попросят губернатора проверить законность застройки лесного массива в районе улиц Разливная - Амундсена. ФОТО, ВИДЕО

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 837

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети