"Приезжала полиция": в Екатеринбурге продолжается противостояние из-за строительства забора во дворе дома

В Екатеринбурге продолжается противостояние жильцов дома на улице Амундсена, 135 и неизвестных, в выходные устроивших там массовую драку. Между тем, строительство забора, ставшего причиной потасовки, продолжается.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

В минувшие выходные во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию, сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор.

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, сегодня утром в их дворе вновь появилась группа тех же самых парней. Жильцы, опасаясь новых провокаций, немедленно вызвали полицию.

"Приехала полиция, посмотрели. Сказали, раз нет решения суда об остановке работ - они ничего сделать не могут, и уехали. Парни сидят в машинах на нашей стоянке, греются, иногда меняя друг друга. У них тут как дежурство. Люди возмущены. Сейчас мы пытаемся наладить контакт с жильцами ЖК WOODS", - рассказал житель дома.

По его словам, забор продолжают делать, а жильцы обратились в суд.

"Привезли детскую площадку. Как ее будут устанавливать - не знаю. Наверное, выльют на снег бетон и прямо так забетонируют. Мы хотим заснять это на видео", - отметил Юрий Михайлович.

По его словам, приехавшие никаких провокаций пока не устраивают.

"Открещиваются, что это вообще не они, хотя я лично видел, что это те же самые, которые 13 числа устроили драку с нашими. Но пока ведут себя спокойно", - добавил местный житель.

Накануне.RU продолжит следить за развитием ситуации.