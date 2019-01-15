15 Января 2019
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Общество В России

Голикова: За 11 месяцев прошлого года смертность в России превысила рождаемость

В России в январе-ноябре 2018 года смертность превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Об этом на панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU.

Коэффициент рождаемости за этот период составил "11 на тысячу населения, что на 5,2% ниже аналогичного периода 2017 года. "Смертность составила 12,5 на тысячу населения , что равно практически уровню января - ноября 2017 года", - добавила вице-премьер.

Самая высокая убыль населения отмечается в Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Псковской областях. При этом естественный прирост населения фиксируется в регионах Северного Кавказа, в Якутии, Тыве, Тюменской области и автономных округах.

Ранее Голикова уже констатировала убыль населения России. По ее словам, за девять месяцев 2018 года уровень рождаемости не превысил уровня в 11 человек на тысячу населения.

Вице-премьер назвала такую ситуацию "ожидаемой" - это связано с демографическими последствиями 90-х годов.

Как и прогнозировало Накануне.RU год назад, 2017-й стал последним годом, когда население страны увеличилось. Отныне даже миграция вряд ли сможет компенсировать убыль населения, вызванную его старением и крайне низкой рождаемостью.

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Голикова: За 11 месяцев прошлого года смертность в России превысила рождаемость

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Теги: татьяна голикова, смертность, рождаемость, россия



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