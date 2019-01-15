В Екатеринбурге жители Эльмаша протестуют против платной парковки во дворе дома

В Екатеринбурге жители ЖК "Калиновский" вечером 14 января вышли на митинг против платной парковки во дворе домов по улице Таганской 89, 91 и 95. Горожане собрались, чтобы обсудить общую проблему, связанную с парковкой, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно информации, размещенной в группе "Инцидент Екатеринбург" во ВКонтакте, компания ЛСР хочет превратить придомовые парковки жилого квартала в платную автостоянку. Дело в том, что группа компаний ЛСР, владеющая данной землей, якобы сдала в аренду эту землю предпринимателю, который решил организовать на ней платную стоянку. 14 ноября жильцы этих домов получили приглашение на собрание от организаторов парковки. Там людям объявили, что теперь им нужно платить по 1 тыс. рублей каждый месяц за то, чтобы поставить машину у дома.

Жильцы не согласны с таким решением, так как считают эту территорию неотъемлемой частью жилого комплекса. Теперь жильцы "Калиновского" пытаются отстаивать свои интересы. По итогу встречи протестующие решили доказывать свою правоту в суде.

"Договорились о том, что пока оснований собирать деньги с автовладельцев у них нет, документы они никакие не предъявляли жильцам, заключать договоры на свою деятельность, выдавать кассовые чеки и нести ответственность за сохранность авто они не готовы. Жителям "Калиновского" нужно объединяться и добиваться межевания территории через суд с ЛСР, потому что застройщиком данная обязанность не была выполнена", - рассказала одна из жильцов жилого комплекса Ольга Трошина в группе ВКонтакте "ЖК Калиновский".

В пресс-службе "Группы ЛСР" Накануне.RU подтвердили, что земельный участок, о котором идет речь, находится в собственности компании.

"На нем изначально планировалось строительство наземного паркинга под продажу машиномест. Однако на публичных слушаниях жители "Калиновского" проголосовали против возведения этого объекта. В итоге разрешение на его строительство выдано не было, а на данной территории производилась стихийная парковка автотранспорта. Недавно участок был официально сдан в аренду. По решению арендатора там будет благоустроенная охраняемая парковка. Надо отметить, что близлежащие дома расположены на смежных земельных участках, границы которых данная парковка не нарушает. При этом ранее "Группа ЛСР" в пользу жителей "Калиновского" отказалась от прав на земельный участок, расположенный посередине квартала. Теперь он используется горожанами для отдыха и занятий спортом", - пояснили в пресс-службе.