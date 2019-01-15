Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

#Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс

Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть 024 маршрут автобуса в Екатеринбурге. Уральцы активно собирают подписи против отмены маршрутки. К ним присоединились Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. Об этом депутаты написали на страницах в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мэрия Екатеринбурга отменила чуть ли не самую нужную для города "маршрутку" №024. Без малейших сомнений я согласен с возмущениями жителей. Если чиновники не понимают, почему народ зол, объясню. Во-первых, ходила через весь город – с окраин Вторчермета до Сортировки. Направление чересчур популярное. Во-вторых, всех устраивал интервал движения – чуть ли не каждые пять-десять минут. В затяжные уральские морозы особенно важно уехать быстрее с остановки. В-третьих, автобусы №024 отправлялись в рейсы уже ранним утром, а водители заканчивали работу лишь поздним вечером. На них рассчитывали", - пишет Альшевских.

Он также попросил, чтобы "серый дом" не вредил гражданам.

"Если вы, умники, затеяли транспортную реформу, сначала подготовьтесь к ней, минимизируйте проблемы и потери, лишь потом ликвидируйте старые маршруты", - сообщил депутат.

По словам Дмитрия Ионина, он подключился к акции сбора подписей и направил запрос главе города Александру Высокинскому.

"В истории с 024 маршрутом у нового состава администрации есть возможность доказать, что их слова о том, что новая команда будет работать по-новому и слышать горожан - не простые слова. А заодно рассеять слухи, что один чиновник мэрии просто решил через отмену маршрута наказать строптивого перевозчика, посмевшего взыскать с администрации около 30 млн руб. законной компенсации за проезд льготников.", - сетует он.

Напомним, что в социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направит обращение на имя мэра Александра Высокинского

cбор подписей, Вторчермет, отмена маршрута 024(2019)|Фото: vk.com/vtorchikru

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

#Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транспортная реформа Екатеринбург, Александр Высокинский, Андрей Пирожков, маршрут 024, 2 Новосибирская – Хладокомбинат 3



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.01.2019 09:50 Мск Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 837

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети