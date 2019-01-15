#Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс

Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть 024 маршрут автобуса в Екатеринбурге. Уральцы активно собирают подписи против отмены маршрутки. К ним присоединились Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. Об этом депутаты написали на страницах в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мэрия Екатеринбурга отменила чуть ли не самую нужную для города "маршрутку" №024. Без малейших сомнений я согласен с возмущениями жителей. Если чиновники не понимают, почему народ зол, объясню. Во-первых, ходила через весь город – с окраин Вторчермета до Сортировки. Направление чересчур популярное. Во-вторых, всех устраивал интервал движения – чуть ли не каждые пять-десять минут. В затяжные уральские морозы особенно важно уехать быстрее с остановки. В-третьих, автобусы №024 отправлялись в рейсы уже ранним утром, а водители заканчивали работу лишь поздним вечером. На них рассчитывали", - пишет Альшевских.

Он также попросил, чтобы "серый дом" не вредил гражданам.

"Если вы, умники, затеяли транспортную реформу, сначала подготовьтесь к ней, минимизируйте проблемы и потери, лишь потом ликвидируйте старые маршруты", - сообщил депутат.

По словам Дмитрия Ионина, он подключился к акции сбора подписей и направил запрос главе города Александру Высокинскому.

"В истории с 024 маршрутом у нового состава администрации есть возможность доказать, что их слова о том, что новая команда будет работать по-новому и слышать горожан - не простые слова. А заодно рассеять слухи, что один чиновник мэрии просто решил через отмену маршрута наказать строптивого перевозчика, посмевшего взыскать с администрации около 30 млн руб. законной компенсации за проезд льготников.", - сетует он.

Напомним, что в социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направит обращение на имя мэра Александра Высокинского

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.