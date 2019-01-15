15 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Половина жителей "тюменской матрешки" рассказали о прошедших сокращениях

46% опрошенных жителей Тюменской области, Югры и Ямала рассказали, что в 2018 г. в их компаниям прошли сокращения сотрудников. Кроме того, наблюдалась тенденция к сокращению рабочих мест, передает корреспондент Накануне.RU.

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Опрос жителей провел HeadHunter. В большой Тюменской области количество респондентов, сообщивших о сокращениях работников, больше, чем в других регионах.

34% опрошенных отметили, что в их компаниях уменьшилось само количество рабочих мест, в том числе, за счет объединения должностей. Помимо сокращений работодатели в 2018 г. предоставляли отпуск без сохранения заработной платы (об этом сообщили 17%), переводили сотрудников на неполную рабочую неделю (12%), практиковали сокращенный рабочий день (15%).

Добавим, что на 2019-й год уральцы смотрят без оптимизма: 51% опрошенных считают, что с точки зрения работы он будет сложнее.

Как сообщало Накануне.RU, ранее рекрутеры говорили о риске сокращения работников в 23% российских компаниях.

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Половина жителей "тюменской матрешки" рассказали о прошедших сокращениях

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Теги: тюменская область, сокращения,



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