На Пермском пороховом заводе начинает работу выездной консультационный пункт службы занятости

Выездной консультационный пункт службы занятости с 17 января начинает работу на территории Пермского порохового завода, где планируется массовое сокращение работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социального развития Пермского края.

По информации ведомства, 29 декабря в службу занятости от Пермского порохового завода поступили сведения о проведении оргштатных мероприятий и сокращении шести человек с 13 марта 2019 г. и 142 человек с 1 апреля 2019 г.

Причиной такого решения на предприятии называют уменьшение объемов работ и заказов.

Напомним, сегодня в СМИ появилось сообщение о сокращении около 200 ставок на Пермском пороховом заводе. Председатель первичной профсоюзной организации "Пермские пороховики" Олег Шилыковский заявил, что с 9 января были сокращены 43 вакантные ставки, а с 1 апреля под сокращение попадут 147 работников одного из производств, выпускающего спецпродукцию.