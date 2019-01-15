"Прорыв" за "прорывом": встало движение еще на одной ветке столичного метро

Движение остановилось еще на одной ветке столичного метро. Как сообщается в твиттере подземки, на Филёвской линии между "Кунцевской" и "Багратионовской" нет движения поездов по техническим причинам.

Поезда ходят между "Александровским садом" и "Багратионовской". Движение обещают восстановить в течение 30 минут.

На Филёвской линии (4) между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения – 30 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

Утром из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". На данный момент оно восстановлено.

Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Эксперты Накануне.RU указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.