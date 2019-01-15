15 Января 2019
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"Прорыв" за "прорывом": встало движение еще на одной ветке столичного метро

Движение остановилось еще на одной ветке столичного метро. Как сообщается в твиттере подземки, на Филёвской линии между "Кунцевской" и "Багратионовской" нет движения поездов по техническим причинам.

Поезда ходят между "Александровским садом" и "Багратионовской". Движение обещают восстановить в течение 30 минут.

Утром из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". На данный момент оно восстановлено.

Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Эксперты Накануне.RU указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

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"Прорыв" за "прорывом": встало движение еще на одной ветке столичного метро

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Теги: москва, метро, филевская линия



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