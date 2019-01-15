15 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

"Обвинения носят заведомо ложный характер". В УФСИН опровергли информацию об избиении экс-сенатора Цыбко

В УФСИН по Кировской области назвали не соответствующей действительности информацию об избиение осужденного экс-сенатора Константина Цыбко, подчеркнув, что физическая сила и спецсредства к нему не применялись, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В УФСИН рассказали, что 28 декабря Цыбко было проведено плановое медицинское обследование, УЗИ почек и консультация врача - уролога МСЧ-52. Рекомендовано плановое обследование через шесть месяцев. Повреждений внутренних органов не выявлено.

По данным ведомства, состояние здоровья осужденного удовлетворительное, с момента окончания голодовки он прибыл в весе на 17 кг.

В колонии бывшего сенатора посещали региональный омбудсмен и правозащитники.

"Таким образом, обвинения, опубликованные в СМИ и распространяемые адвокатом Дмитриевым, носят заведомо ложный характер", - говорится в сообщении.

Добавим, что адвокат Цыбко заявил, что один из сотрудников колонии применил насилие к экс-сенатору, ударив его. После обследования у Цыбко был якобы диагностирован разрыв кисты почки.

Напомним, Цыбко приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки. Сейчас он содержится в ФКУ ИК №11 УФСИН России по Кировской области.

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"Обвинения носят заведомо ложный характер". В УФСИН опровергли информацию об избиении экс-сенатора Цыбко

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Теги: Константин Цыбко, суд, взятка, приговор. штраф, колония,



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