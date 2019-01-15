15 Января 2019
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Голикова: в России достигнуты самые низкие показатели безработицы

В 2018 году в России достигнуты самые низкие показатели безработицы, за 11 месяцев прошлого года ее общий уровень составил 4,8%. Об этом в ходе панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU.
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С января по ноябрь 2018 года численность безработных сократилась до 3,7 млн человек. Численность занятых в экономике страны, напротив, увеличилась на 400 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,6 млн человек.

Самый низкий уровень безработицы, по словам зампреда правительства, зафиксирован в Центральном федеральном округе (2,7%), а наиболее высокий - в Северо-Кавказском ФО.

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Голикова: в России достигнуты самые низкие показатели безработицы

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Теги: Голикова, безработица, показатели



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