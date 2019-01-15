Красный губернатор Хакасии выиграл суд у пресс-секретаря Сечина

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства у вице-президента "Роснефти", советника Игоря Сечина, журналиста Михаила Леонтьева. Как пишет "КоммерсантЪ", Абаканский городской суд встал на сторону главы региона, поскольку ответчик просто отказался от участия в процессе и не стал доказывать свои слова.

Сам Михаил Леонтьев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU также отказался комментировать проигранный суд, объяснив это тем, что он "принимал в нем пассивное участие", поскольку процесс ему не был интересен.

Напомним, что осенью 2018 года Михаил Леонтьев поддержал бывшего главу Хакасии Виктора Зимина в его борьбе на выборах губернатора республики. Он несколько раз приезжал в Абакан и выступал на местных телеканалах. В одном из таких выступлений он заявил, что избирательная кампания Валентина Коновалова финансируется холдингом "Рутэк" и входящим в него угольным разрезом "Аршановский". При этом КПРФ, от которой избирался Коновалов, активно критиковала руководство угольного разреза.

"КоммерсантЪ" ссылается на материалы дела и цитирует точную фразу, на которую подал в суд губернатор Валентин Коновалов.

"Кампанию коммуниста финансировал холдинг "Рутэк", активом которого является разрез "Аршановский". Что касается коммуниста Коновалова на содержании единоросса [Глеба] Хора (считается бенефициаром "Рутэка", — “Ъ”) — так это вопрос революционной целесообразности" , — сказал в сюжете на местном телеканале "ТВ7" Михаил Леонтьев.

Абаканский городской суд подтвердил, что этой фразой Коновалов "был обвинен в совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании". Представитель Леонтьева, который все же присутствовал на процессе, заявил, что эта фраза была не более чем оценочным суждением, и "разумной критикой, не умаляющей чести и достоинства". Он также добавил, что финансирование избирательной кампании Коновалова предприятие осуществляло натурой — углем. Якобы жителям Алтайского и Бейского районов Хакасии бесплатно поставлялся уголь в обмен на поддержку коммуниста на выборах.

Сторона Коновалова опровергла эти утверждения, предоставив опубликованные в СМИ материалы о том, что разрез "Аршановский" оказывал благотворительную помощь жителям сел. При этом соглашение о поставках бесплатного угля было подписано еще в апреле 2017 года Виктором Зиминым.

Отметим, что суд лишь частично удовлетворил иск. Не соответствующим действительности было признано утверждение о финансировании кампании Коновалова. Суд счел спорным и субъективным заявление Леонтьева о том, что коммунист Коновалов находится на содержании у "единоросса" Хора (бывший депутат Госдумы Глеб Хор, который, по мнению ряда изданий, связан с разрезом "Аршановский", — прим. Накануне.RU).

Напомним также, что уже после инаугурации нового губернатора Хакасии Валентина Коновалова, Михаил Леонтьев в эфире на радио "Комсомольская правда" назвал его "манифестированным дебилом". Также он заявил, что "потеря" Хакасии не должна создать проблем Кремлю.

"Хакасия — маленький регион. Хакасией больше…, ну, страна богатая, чё нам Хакасия? Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем", — говорил Леонтьев.

Сразу после этих заявлений в КПРФ пообещали подать новый иск против Михаила Леонтьева. Однако он до сих пор подан не был.

"Я не исключаю. Документы мы готовим и подготовка идет полным ходом. Однако окончательное решение будет принято самим Валентином Коноваловым", — рассказал Накануне.RU руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.