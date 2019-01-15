Панарин предпочтёт неограниченному запасу водки в Коламбусе бесплатный бензин в Омске

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признался, что не готов принять предложение в виде пожизненного запаса водки от американского бара. Хоккеист также оценил предложение бесплатного бензина от "Авангарда" из Омска.

Напомним, что бар из Коламбуса предложил россиянину пожизненный запас водки, если тот продлит контракт с "Блю Джекетс".

Еще одно шуточное предложение поступило из КХЛ, от омского клуба, пригласившего его в свою команду.

"На водку я не решился. Надо знать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой. Сейчас все узнаю, и будем решать. "Авангард" в порядке. Пожизненный запас кофе — тоже ничего, но бензин посерьёзнее, так что пока Омск!" — прокомментировал предложения Панарин в эфире инстаграма.

Контракт 27-летнего форварда истекает в июле 2019 года.

Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго Блэкхокс" в 2017 году и сразу установил клубный рекорд по голевым передачам (55) и набранным очкам (82). В 2016 году форвард получил "Колдер Трофи" как лучший новичок лиги (из питерского СКА он перебрался в Северную Америку в 2015 году). В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина 39 встреч, в которых он набрал 45 очков (13 шайб + 32 передачи).