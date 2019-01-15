15 Января 2019
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Политика В России

Песков: Зарплату и военную пенсию Путин получает на карту банка Ковальчука

Владимир Путин получает военную пенсию и зарплату на карточку банка "Россия", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Президент принял решение работать с этим банком, когда США ввели против него санкции, сказал Песков.

Он не назвал размер пенсии Путина, так как сам не знает этого. А размер зарплаты, отметил он, устанавливается президентским указом.

Напомним, в 2014 году США ввели санкции в отношении банка "Россия". Как утверждалось, в нем держат деньги "многие из российских чиновников, против которых были введены санкции".

В расширенный санкционный список Вашингтон включил совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука, главу РЖД Владимира Якунина, бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

СМИ сообщали, что государственные энергокомпании начали переводить свои расчетные счета в банки, попавшие под санкции США - СМП-банк, принадлежащий братьям Ротенбергам, и банк "Россия".

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Песков: Зарплату и военную пенсию Путин получает на карту банка Ковальчука

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, банк россия



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