"Рассчитывать на подиум явно нет смысла". Экипаж уральского гонщика Карякина попал в аварию

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина попал в аварию на седьмом этапе ралли "Дакар-2019". Это был сложнейший отрезок трассы, пишет Карякин у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Потери на этапе фатальные, помимо того, что мы перевернулись, мы пробили два раза колёса, один раз взорвался ремень вариатора, а потом ещё сломалась переговорка - день сегодня явно не заладился. Рассчитывать на подиум явно нет смысла. Мне очень обидно, и я извиняюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне!" - рассказал он.

Авария произошла на 71 километре. В итоге экипаж прибыл на финиш восемнадцатыми. В общем зачёте спортсмены спустились на 9 место.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, победа в 2017 стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.