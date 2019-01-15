Уралец ограбил своего приятеля, чтобы купить детям подарки на Новый год

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Мужчина похитил деньги, чтобы купить детям подарки.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Новолялинский", перед новым годом жители поселка Лобва отправились в поселок Черноярка, чтобы устроиться на работу, но бригадир по заготовке леса сказал, что вакансий сейчас для них нет. На обратном пути они заехали в супермаркет Серова и оказалось, что один из приятелей не умеет пользоваться банковской картой. Он попросил помощи у друга, который решил воспользоваться случаем.

"По дороге владелец карты уснул, употребив алкоголь, а его приятель подъехал к ближайшему банкомату и снял с его счета 20 тыс. руб. После чего взял телефон жертвы, лежащий на панели автомобиля, и удалил улику – смс-оповещение о снятии с карты денежных средств", - рассказали в МВД.

Через несколько дней потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию, где установили цепочку событий и вскоре задержали подозреваемого. Сам он пояснил, что деньги ему были нужны на приобретение новогодних подарков дочерям.

Свою вину мужчина полностью признал. Сейчас его дело передано в Новолялинский районный суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.