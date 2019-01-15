НОВАТЭК может запустить новый СПГ-проект на Ямале

Компания "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" зарегистрировала на Ямале ООО "Обский СПГ" с уставным капиталом в 1 млн руб.

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Основной вид деятельности компании - добыча газа и конденсата, нефти и попутного нефтяного газа, торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, трубопроводный транспорт, геологоразведка, сообщает "Интерфакс".

В НОВАТЭКе сообщили, что компания создана для работы над будущими инвестпроектами на имеющейся сырьевой базе.

Напомним, что у компании два СПГ-проекта в регионе: введенный в эксплуатацию завод "Ямал СПГ" на базе Южно-Тамбейского месторождения, а также "Арктик СПГ 2" (Утреннее месторождение), запуск которого запланирован на 2022-2023 гг.

Структуры НОВАТЭКа также владеют лицензиями на Северо-Обский участок, мощности СПГ могут развиваться за счет ресурсов Гыданоского и Геофизического месторождений.