На Южном Урале общественники пожаловались в прокуратуру на "тюремные условия" в детском отделении больницы

В Еманжелинске жители жалуются на низкое качество медицинских услуг и почти тюремные условия в палатах детского соматического отделения городской больницы. Общественники просят прокуратуру провести проверку в отношении министра здравоохранения области, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Жители уже второй горд жалуются на облупившиеся стены в больнице, ветхую мебель и детские кроватки с высокими решетками.

Палаты соматического отделения планировалось отремонтировать в 2018 году. Однако, по словам жителей, в прошлом году ремонт провели в помещениях регистратуры и женской консультации.

Глава общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов считает, что в городской больнице нарушены права граждан на оказание качественных медицинских услуг. В связи с этим общественники просят прокуратуру проверить главу регионального минздрава.

"Возможно, глава ведомства не надлежащим образом отнесся к своим обязанностям по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и контролю за деятельностью больницы", - отметил он.