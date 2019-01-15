15 Января 2019
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Общество За рубежом

В Лос-Анджелесе бастуют более 30 тысяч учителей

Более 30 тысяч преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку, сообщает The New York Times.

Издание уточняет, что это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия.

Работники требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

Как передает Regnum, забастовка затронет около 500 тысяч школьников. Однако власти города наняли дополнительных педагогов на время забастовки.

забастовка учителей в Лос-Анджелесе(2019)|Фото: The Los Angeles Times

Ранее в январе в трех аэропортах Германии началась забастовка персонала. Протестующие требуют установить единую оплату труда по всей стране для контролеров, проверяющих багаж, пассажиров и товары, в размере €20 в час.

Месяц назад по всей Германии было нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта.

Во Франции, несмотря на уступки правительства, растет массовость движения "Желтых жилетов".

Также масштабные протесты начались в Индии. По мнению экспертов, они имеют прямое отношение к общемировым проблемам, а не к ситуации в отдельно взятой стране.

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В Лос-Анджелесе бастуют более 30 тысяч учителей

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Теги: забастовка, учителя, лос-анджелес



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