В Екатеринбурге судебные приставы закрыли столовую школы №25 из-за антисанитарии

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга закрыли на 30 суток столовую в школе №25, где в декабре 2018 года массово отравились школьники. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Свердловской области, в пищеблоке были нарушены санитарно-эпидемиологические требований.

Школа находится в посёлке Мичуринский. Суд вынес решение о приостановлении деятельности столовой.

"Не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, вследствие чего найдены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека. Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья детей и сотрудников. Ненадлежащие условия изготовления пищевой продукции ведут к производству продукции не соответствующей требованиям безопасности", - добавили в ведомстве.

Причиной проверки и последующего приостановления стало обращение в медицинские учреждения 28 учащихся с признаками острой кишечной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и нарушение технологии приготовления блюд.

Напомним, школу №25 закрыли на карантин с 20 по 26 декабря. Тогда 11 школьников обратились за медицинской помощью, из них трое были госпитализированы в детскую больницу №9. Дети жаловались на боли в животе и рвоту.