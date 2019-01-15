Тысячи американских солдат останутся на границе с Мексикой до сентября

Исполняющий обязанности министерства обороны США Патрик Шанахан решил продлить до сентября пребывание американской армии на границе с Мексикой.

Развёртывание действующей армии началось ещё в октябре прошлого года и первоначально должно было продлиться до 31 января. В настоящее время военные оказывают помощь пограничникам и таможенникам в охране КПП, предоставляют им данные авиационной разведки, а также устанавливают проволочные заграждения вдоль границы. Осенью прошлого года в пограничные с Мексикой штаты было направлено 5800 солдат – 2800 в Техас и примерно по 1500 в Аризон и Калифорнию. Издание Military Timaes обращало внимание на то, что всем им, за исключением Береговой охраны, запрещено выполнять обязанности правоохранительных органов.

В рамках отдельной миссии здесь также действуют 2100 военнослужащих Национальной гвардии США. При этом, как и военным, им запрещено задерживать мигрантов. Гвардейцы занимаются тем, что следят за камерами и устанавливают заграждения.

Активизация американских военных у границы с Мексикой привела и к ряду несчастных случаев, например, 4 апреля 2018 г. в штате Калифорния разбился вертолёт, в результате чего погибли четверо морских пехотинцев.

Как сообщает New York post, сейчас на южных рубежах Соединённых Штатов действуют более 2 тыс. американских солдат.