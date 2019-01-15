15 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Тысячи американских солдат останутся на границе с Мексикой до сентября

Исполняющий обязанности министерства обороны США Патрик Шанахан решил продлить до сентября пребывание американской армии на границе с Мексикой.
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Развёртывание действующей армии началось ещё в октябре прошлого года и первоначально должно было продлиться до 31 января. В настоящее время военные оказывают помощь пограничникам и таможенникам в охране КПП, предоставляют им данные авиационной разведки, а также устанавливают проволочные заграждения вдоль границы. Осенью прошлого года в пограничные с Мексикой штаты было направлено 5800 солдат – 2800 в Техас и примерно по 1500 в Аризон и Калифорнию. Издание Military Timaes обращало внимание на то, что всем им, за исключением Береговой охраны, запрещено выполнять обязанности правоохранительных органов.

В рамках отдельной миссии здесь также действуют 2100 военнослужащих Национальной гвардии США. При этом, как и военным, им запрещено задерживать мигрантов. Гвардейцы занимаются тем, что следят за камерами и устанавливают заграждения.

Американские военные устанавливают заграждения на границе с Мексикой(2019)|Фото: www.militarytimes.com

Активизация американских военных у границы с Мексикой привела и к ряду несчастных случаев, например, 4 апреля 2018 г. в штате Калифорния разбился вертолёт, в результате чего погибли четверо морских пехотинцев.

Как сообщает New York post, сейчас на южных рубежах Соединённых Штатов действуют более 2 тыс. американских солдат.

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Тысячи американских солдат останутся на границе с Мексикой до сентября

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Теги: США, Мексика, Национальная гвардия, граница



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