"Очередной прорыв" Собянина: движение в подтопленном московском метро обещают возобновить в ближайшие часы

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

"Очередной прорыв" Собянина: движение в подтопленном московском метро обещают возобновить в ближайшие часы

В мэрии Москвы сообщили, что движение между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро будет восстановлено в ближайшие часы.
Читайте также:

Напомним, станции были закрыты из-за подтопления. Сообщалось, что между ними запущены 50 автобусов, проезд в них бесплатный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии, сейчас временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", поезда ходят только до "Петровско-Разумовской".

"Проведенное специалистами Московского метрополитена обследование показало, что никаких проблем для инфраструктуры нет. После уборки грунта и дополнительной проверки всех систем движение будет возобновлено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что это произойдет в ближайшие часы. Москвичей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, утром 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом", а эксперты Накануне.RU указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Очередной прорыв" Собянина: движение в подтопленном московском метро обещают возобновить в ближайшие часы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, Москва, подтопление, движение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2019 10:29 Мск "Прорыв" за "прорывом": встало движение еще на одной ветке столичного метро

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2019 08:05 Мск Часть Люблинско-Дмитровской ветки метро в Москве закрыли из-за подтопления

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 834

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети