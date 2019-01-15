"Очередной прорыв" Собянина: движение в подтопленном московском метро обещают возобновить в ближайшие часы

В мэрии Москвы сообщили, что движение между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро будет восстановлено в ближайшие часы.

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Напомним, станции были закрыты из-за подтопления. Сообщалось, что между ними запущены 50 автобусов, проезд в них бесплатный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии, сейчас временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", поезда ходят только до "Петровско-Разумовской".

"Проведенное специалистами Московского метрополитена обследование показало, что никаких проблем для инфраструктуры нет. После уборки грунта и дополнительной проверки всех систем движение будет возобновлено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что это произойдет в ближайшие часы. Москвичей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, утром 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом", а эксперты Накануне.RU указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.