Родственники и коллеги начали сбор средств для Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера

Союз кинематографистов России объявил сбор средств для лечения и ухода за Народной артисткой России Маргаритой Тереховой (76). Об этом сообщается на сайте организации.

"Уважаемые коллеги, зрители и все, кто знают и ценят творчество народной артистки России Маргариты Тереховой. К вам обращается семья Маргариты Борисовны Тереховой. Как известно, Маргарита Борисовна много лет тяжело больна. Врачи поставили неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!" – говорится в тексте обращения. Далее приводятся банковские реквизиты дочери Маргариты – актрисы Анны Тереховой.

У уроженки Свердловской области (Туринск) Маргариты Тереховой, прославившейся ролями в таких фильмах как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", а также многочисленными работами в театре имени Моссовета, было трое мужей, во втором браке родилась дочь Анна, ставшая актрисой. В третьем браке родился сын Александр, который является художником, фотографом и актером.

Болезнь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание. Как правило, болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря функций организма ведёт к смерти.