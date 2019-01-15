15 Января 2019
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Общество В России

Родственники и коллеги начали сбор средств для Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера

Союз кинематографистов России объявил сбор средств для лечения и ухода за Народной артисткой России Маргаритой Тереховой (76). Об этом сообщается на сайте организации.

"Уважаемые коллеги, зрители и все, кто знают и ценят творчество народной артистки России Маргариты Тереховой. К вам обращается семья Маргариты Борисовны Тереховой. Как известно, Маргарита Борисовна много лет тяжело больна. Врачи поставили неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это не хватает.  Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!" – говорится в тексте обращения. Далее приводятся банковские реквизиты дочери Маргариты – актрисы Анны Тереховой.

У уроженки Свердловской области (Туринск) Маргариты Тереховой, прославившейся ролями в таких фильмах как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", а также многочисленными работами в театре имени Моссовета, было трое мужей, во втором браке родилась дочь Анна, ставшая актрисой. В третьем браке родился сын Александр, который является художником, фотографом и актером.

Болезнь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание. Как правило, болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря функций организма ведёт к смерти.

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Родственники и коллеги начали сбор средств для Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера

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Теги: маргарита терехова, сбор средств, болезнь альцгеймера



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