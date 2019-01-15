В школе Ишима рухнул потолок и чуть не убил ребенка

В ишимской школе № 12, в крыле, где учатся младшеклассники, обвалилась часть потолка, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвал произошёл 14 января. Кадры выложили в сеть ученики. По их словам, на месте, куда рухнула часть потолка, ещё недавно стоял школьник, и его "чудом не задело". Позже видеозапись прокомментировала директор школы Лариса Бессонова.

Она рассказала, что специалисты изучили потолок первого, второго и третьего этажей. Нарушений нет. Аварийная ситуация отсутствует.

"Угрозы падения штукатурки нет. В случае необходимости классы, обучающиеся на третьем этаже, переведут на первый и второй", - отметила Бессонова.