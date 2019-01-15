В Пермском крае проанализируют эффективность мер снижения смертности от онкозаболеваний

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения получил региональный грант на исследование эффективности мер по снижению смертности населения Пермского края от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее постановление подписал глава региона Максим Решетников. Вместе с представителями социального блока правительства он провел встречу с руководством научного центра. Стороны обсудили приоритеты исследований, конечной целью которого является формирование групп риска по здоровью и набора технологий по изменению ситуации в Прикамье.

Максим Решетников подчеркнул, что если краю удастся добиться повышения здоровья и снижения уровня смертности, то этот опыт будут перенимать другие регионы.

"Сейчас готовых решений нет ни у одного субъекта, мы можем стать первопроходцами", - отметил губернатор.

Исследования начнутся уже в этом году. По словам директора федерального научного центра Вадима Алексеева, грант выделен для проверки эффективности региональной программы. Благодаря исследованию можно будет быстро менять структуру проводимых мероприятий и увеличить скорость достижения необходимых показателей.

Сейчас в Пермском крае выстраивается трехуровневая система оказания медпомощи при кардиологических и онкологических заболеваниях. Планируется устранить разрыв между первичным звеном (участковыми врачами) и краевыми учреждениями – будут созданы межрегиональные медицинские центры, которые необходимо обеспечить кадрами, препаратами и оборудованием.

"Наша задача в этом процессе будет расставить приоритеты по каждой из территорий края, исходя из их специфики" – пояснил Вадим Алексеев.

Научный руководитель федерального центра Нина Зайцева представила Максиму Решетникову проект нового комплекса, который позволит сосредоточить весь научный и медицинский потенциал в Камской долине. Уже построен лабораторный комплекс. Его площадь составила более 20 тыс. кв. м, а объем инвестиций - превысил 1,5 млрд руб. Здесь будет размещено оборудование центра. К 2020 г. к центру проведут коммуникации, построят необходимые корпуса. Установка оборудования начнется в 2021 г. В эксплуатацию объект будет сдан в 2023 г.

Как сообщало Накануне.RU, власти Прикамья стремятся сократить смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.