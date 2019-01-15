В частном доме в Брянской области взорвался газ: есть пострадавшие

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в селе Симонтовка в Брянской области, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось около двух часов ночи. В результате произошло частичное разрушение внешней панели и части внутренней перегородки. После взрыва пожара не последовало. Есть пострадавшие, они доставлены в больницу.

Напомним, за последние две недели произошло два случая взрыва газа в жилых домах. Так, 14 января в результате взрыва газа в городе Шахты Ростовской области произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, погибли два человека.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

В связи со взрывом в Ростовской области вице-премьеру РФ Виталию Мутко поручено разобраться в нормативных документах по газоснабжению.