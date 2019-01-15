15 Января 2019
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Общество В России

С Дудя и Ивлеевой хотят взыскать 100 миллионов рублей

К журналисту Юрию Дудю и гостье его передачи, блогеру Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 млн руб. о защите чести и достоинства.

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы есть два иска от некоего Бестаева А.А. Первый был подан еще в середине октября, но в ноябре возвращен. Второй зарегистрирован в конце декабря 2018 года. Документ будет рассматриваться в Мещанском суде столицы.

Как сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу суда, с каждого из ответчиков истец хочет взыскать по 50 млн руб. и потребовать опровержение. Недовольство истца вызвали слова Ивлеевой. Как следует из видео, после 58-й минуты Дудь интересуется, слышала ли Ивлеева о марше матерей, а также задает ей традиционный вопрос рубрики "Блиц": "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?". Ивлеева ответила: "Ты не *** (устал)?".

Telegram-канал Двач предположил, что в суд на видеоблогеров подал Артур Бестаев, который в сентябре возмутился ответом Ивлеевой на своей странице во "ВКонтакте". "Считаю невозможным та­кое высказывание в адрес Президента Путина­ от кого бы то ни был­о, учитывая его труд,­ заслуги и результаты­ работы на благо России и Мира на Земле. Требую от Ю.Дудь удал­ить данное видео где бы он его не распрос­транил и никогда не распространять впредь", — написал Бестаев (орфография сохранена). Также он создал петицию за удаление видео.

Интервью с Ивлеевой вышло на YouTube-канале Юрия Дудя в конце августа прошлого года. Видеоблогеры уделили много времени обсуждению сексуальных тем, а ответы Ивлеевой вызвали широкий резонанс в сети, напоминает Лента.Ру.

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С Дудя и Ивлеевой хотят взыскать 100 миллионов рублей

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Теги: интервью ивлеевой у дудя, защита чести и достоинства, опровержение



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