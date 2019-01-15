15 Января 2019
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Экономика За рубежом

Конгресс США проведет голосование против снятия санкций с компаний Дерипаски

Сенат Конгресса США 15 января проголосует за отмену снятия санкций с активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет о компаниях UC Rusal, "Евросибэнерго" и En+.
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Минфин США подтвердил намерения снять санкции с этих компаний, но против решения выступили демократы. Лидер партии в сенате Чак Шумер заявил, что в текущих условиях нельзя отказываться от источника давления на российское правительство. Голосование по резолюции демократов пройдет сегодня.

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Конгресс США проведет голосование против снятия санкций с компаний Дерипаски

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Теги: Олег дерипаска, русал, санкции США



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