15 Января 2019
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга потратит на строительство дороги за ЭКСПО-центром 408 миллионов

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство дороги за "Экспо-центром" на 408 млн руб. Речь идёт о территории в границах Сибирского тракта - Екатеринбургской кольцевой автодороги - Автодороги "Екатеринбург – Кольцово" - улицы Чистой в Екатеринбурге. Будут построены ул. Новокольцовская, Александровский бульвар, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на едином сайте госзакупок, речь идёт о строительстве автомагистралей, автомобильных дорог и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов. Тип дорожного покрытия - облегчённый.

Известно, что протяженность участка ул Новокольцовской – 1440 метров, а протяженность Александровского бульвара – 804 метра.

строительство дороги, Екатеринбург-ЭКСПО, карта(2019)|Фото: документация проекта

На двух участках организуют движение в две полосы. Также планируется установить камеры, чтобы мэрия смогла следить за процессом строительства. Подрядчики должны подать заявки до 30 января, сам аукцион пройдёт 4 февраля.

Все работы планируется завершить до конца декабря 2019 года.

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Мэрия Екатеринбурга потратит на строительство дороги за ЭКСПО-центром 408 миллионов

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Теги: екатеринбург, экспо, дорога, строительство, мэрия



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