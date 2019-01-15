Спутники, выведенные на орбиту перед новым годом, передали Рогозину летнее фото аэропорта Пекина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвастал, что новые спутники, отправленные в космос в конце прошлого года, работают.

"Сегодня наши спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, выведенные на орбиту в канун Нового года, передали первые снимки Земли. Впервые с аппаратов получена информация с 12 битовым радиометрическим разрешением, что позволило значительно улучшить ее качество", - сообщил руководитель космического агентства в своем Twitter.

По его словам, группировка из 6 аппаратов "Канопус" позволяет выявлять очаги пожаров площадью 25 м² в "беспрецедентно большой полосе обзора – до 2 тыс. км, видеть их очаги сквозь плотный дым и безошибочно выводить на них пожарную авиацию".

Пост Рогозин сопроводил снимком пекинского аэропорта Шоуду, вокруг которого раскинулись зеленые поля и рощи. Пользователи соцсети пишут в комментариях, что вместе со спутниками Роскосмос, видимо, изобрел машину времени, которая перенесла его в лето. Часто встречается комментарий, что фото имеет отношение к 2013 году.

Сегодня наши спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6, выведенные на орбиту в канун Нового года, передали первые снимки Земли. Впервые с аппаратов получена информация с 12 битовым радиометрическим разрешением, что позволило значительно улучшить ее качество pic.twitter.com/dzZP7tr4v1 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 января 2019 г.

Ранее, напомним, уже случались неувязки с компьютерной графикой, которой иллюстрировались "рывки и прорывы" российских технологий. Например, видео о новейшем российском оружии, показанное во время послания президента Владимира Путина в марте 2018 года, оказалось не очень свежим - его нашли выложенным в интернет за пять лет до даты выступления главы государства.

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