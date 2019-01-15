Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов по качеству жизни
Нижний Новгород признали наиболее комфортным российским городом для жизни. Об этом говорится в исследовании "Индекс качества жизни 2019", проведенного сервисом Numbeo.
Город занял в рейтинге 109 место из 226. В списке еще четыре города России: Санкт-Петербург (182 место), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
В пятерку лучших городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих, сообщает Regnum.
Ранее эксперты составили рейтинг городов с самым высоким и самым низким уровнем жизни в России.
В топ-10 наиболее удобных для проживания городов вошли Сургут, Домодедово, Нальчик, Грозный, Сочи, Армавир, Нижневартовск и Тюмень.
Первое место поделили между собой Геленджик и Анапа – оба набрали по 8,3 балла. Москва заняла лишь 18-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 26-е.