15 Января 2019
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Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов по качеству жизни

Нижний Новгород признали наиболее комфортным российским городом для жизни. Об этом говорится в исследовании "Индекс качества жизни 2019", проведенного сервисом Numbeo.

Город занял в рейтинге 109 место из 226. В списке еще четыре города России: Санкт-Петербург (182 место), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

В пятерку лучших городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих, сообщает Regnum.

Ранее эксперты составили рейтинг городов с самым высоким и самым низким уровнем жизни в России.

В топ-10 наиболее удобных для проживания городов вошли Сургут, Домодедово, Нальчик, Грозный, Сочи, Армавир, Нижневартовск и Тюмень.

Первое место поделили между собой Геленджик и Анапа – оба набрали по 8,3 балла. Москва заняла лишь 18-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 26-е.

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Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов по качеству жизни

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Теги: нижний новгород, екатеринбург, рейтинг, города, качество жизни



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