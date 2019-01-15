На Луне начал расти китайский хлопок

Стало известно, что хлопковые семена, доставленные китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, дали первые ростки. О ходе эксперимента рассказали на центральном телевидении Китая.

Как пояснили в местной аэрокосмической корпорации науки и техники, проект предусматривает создание на Луне миниатюрной биосферы. Помимо семян хлопка аппарат также доставил туда рапс, картофель и даже личинок мухи с дрожжевыми грибками, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, беспилотный космический аппарат из Китая "Чанъэ-4" 3 января успешно приземлился на обратной стороне Луны. До этого еще никому не удавалось увидеть эту сторону земного спутника. Китайцы уже прислали первые фотоснимки.