15 Января 2019
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Экономика Приволжский ФО Пермский край

На Пермском пороховом заводе готовится массовое сокращение

На одном из крупнейших предприятий Прикамья - Пермском пороховом заводе планируются массовые сокращения. Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации "Пермские пороховики" Олега Шилыковского всего будет сокращено около 200 ставок.

С 9 января - будут сокращены 43 вакантные ставки, с 1 апреля - 147 работников. По информации издания, речь идет о работниках одного из производств, выпускающего спецпродукцию.

"Такое решение работодатель объясняет сокращением производственных программ. С одной стороны, это объективная причина, с другой такие действия могут в итоге стать поспешными. Да, производство сейчас не загружено полностью, но обстановка сегодня такая, что ситуация с заказами в любой момент может измениться", - приводит издание слова Олега Шилыковского.

Он не исключил, что сокращения будут продолжены.

Связаться с руководством завода не удалось. Добавим, что сегодня специалисты службы занятости проведут выездное совещание с кадровой службой завода для выяснения формата организационных штатных мероприятий.

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На Пермском пороховом заводе готовится массовое сокращение

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Теги: сокращение, ставки, пермский пороховой завод



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