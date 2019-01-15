Новые вагоны УВЗ получили сертификаты соответствия

Вагон-самосвал модели 32-5188 и вагон-цистерна для транспортировки серной кислоты модели 15-5200 Уралвагонзавода (входит в ГК Ростех) получили сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Опытные образцы изделий прошли все предварительные, приемочные и сертификационные испытания и подтвердили высокое качество и безопасность эксплуатации.

Вагон-самосвал 32-5188, впервые представленный на Иннопром-2018, предназначен для механизированной погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих и кусковых грузов по магистральным железным дорогам, путям промышленных предприятий, строительств, открытых горных разработок. Грузоподъемность - до 71 т., объем кузова увеличен до 40 м3., межремонтный интервал составляет 6 лет или 500 тыс. км.

Вагон-цистерна 15-5200 предназначен для перевозки серной кислоты и обладает улучшенными характеристиками. Он изготовлен в климатическом исполнении «УХЛ» (в умеренном и холодном климате) категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем рабочем и предельном значениях температуры -60 °С. А применение тележки модели 18-194-1 с нагрузкой 25 тс позволило увеличить объем котла до 44,1 м3 и грузоподъемность до 77,1 т.