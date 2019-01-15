На суде над бывшим министром спорта Прикамья выступила первый зампред правительства края

Первый заместитель главы правительства Прикамья Ольга Антипина выступила в Ленинском райсуде столицы края – там прошло очередное заседание по делу бывшего министра спорта региона Павла Ляха. Разговор шёл об одном из двух эпизодов обвинения, касающемся реконструкции стадиона "Динамо". Чиновник заявила, что в момент проверки на объекте не был завершён ремонт, однако финансовые нестыковки не могли принеси вреда Ляху, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Для окончания строительства после проверки требовалось 12,5 млн руб., ещё 1,4 млн руб. надо было потратить на спортивное оборудование. По мнению Антипиной, оно могло быть на ответственном хранении у подрядчика, сообщает "Бизнес-класс". Компании по документам, предоставленным минспорта, переплачено 14 млн руб. При этом было ещё одно нарушение – цена контракта изначально завышена на 3,5 млн руб.

Невыполнение и неоплата работ не стали бы для Ляха фатальными. Ранее следствие объясняло освоение чиновником денег на реконструкцию и подписание документов желанием продвинуться по карьерной лестнице. Следующее заседание состоится в 10.00 21 января.

Напомним, Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко якобы "увел" по фиктивным бумагам 23 млн 600 тыс. руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности.