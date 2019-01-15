Депутат, который заявил на мэра Екатеринбурга в прокуратуру, все-таки получил от него ответ

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин все-таки получил ответ от городской администрации о предполагаемых массовых увольнениях на "Спецавтобазе" и "Водоканале". Как следует из документов, опубликованных депутатом на странице в Facebook, ответ пришел в минувшую пятницу, 11 января.

Напомним, что Сергин заявил в прокуратуру на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который не ответил на запрос чиновника в положенные 30 дней. Запрос был направлен 10 декабря.

"Директор муниципального унитарного предприятия самостоятельно утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу работников такого предприятия, заключает и прекращает трудовые договоры с ними. В связи с этим вопросы по увольнению указанных в вашем обращении сотрудников ЕМУП "Спецавтобаза" и МУП "Водоканал" находятся в компетенции директоров муниципальных предприятий", - говорится в ответе администрации с подписью вице-мэра Екатеринбурга по вопросам организации управления Игоря Сутягина.

В документе также говорится, что бывший директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарев, который перестал занимать эту должность 4 декабря 2018 года, уволился по собственному желанию, а по какой причине – мэрия не знает. Что касается остальных сотрудников, то чиновники заявили, что не отвечают за них.