15 Января 2019
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Часть Люблинско-Дмитровской ветки метро в Москве закрыли из-за подтопления

В московском метрополитене временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", сообщается в Twitter московской подземки.

Между закрытыми станциями метро запущены 50 автобусов, проезд в них бесплатный.

Отмечается, что проблем для инфраструктуры нет. После уборки грунта и доппроверки всех систем движение будет открыто.

Как сообщало Накануне.RU, утром 10 января из-за провала грунта в дамбе площадью 75 кв.м затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. Эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

Ранее московская мэрия сообщила, что причиной обрушения грунта могли быть работы по расширению Волоколамского шоссе, которые проводились в 2003 году, и строительстве нового автомобильного тоннеля.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что его команда не имеет отношения к подтоплению Тушинского тоннеля.

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Часть Люблинско-Дмитровской ветки метро в Москве закрыли из-за подтопления

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Теги: метро, Москва, подтопление, Люблинско-Дмитровская ветка



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