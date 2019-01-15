Массачусетский институт исключил Вексельберга из попечительского совета

Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг исключен из числа попечителей Массачусетского технологического института из-за санкций США. Учебное заведение решило оградить себя от проблем, которые могли бы возникнуть из-за продолжения сотрудничества с кем-то из "черного списка" США, сообщает "Коммерсант".

Вексельберг сотрудничает с вузом с 2010 г., с тех пор как MIT подписал соглашение с Правительством России о совместной исследовательской деятельности. Добавим, преподаватели Массачусетского института проводили лекции для российских мэров в школе "Сколково".

Как сообщало Накануне.RU, в декабре 2018 г. адвокат Вексельберга подал ходатайство в Минфин США об отмене санкций, введенных в отношении бизнесмена американскими властями.