Силуанов удивлен реакции россиян на повышение пенсионного возраста
Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве вице-премьер Антон Силуанов назвал наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной "реформы" стала неожиданной, заявил он.
"Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", - сказал министр финансов в интервью "Коммерсанту".
Силуанов признал, что напряжение сохранилось даже после принятых корректировок, предложенных в ходе "широкого обсуждения".
В декабре глава Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.
В ходе традиционного телеинтервью российским каналам премьер назвал это "выстраданным решением".
Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионной реформы, в очередной раз пояснил "трудное решение" властей Медведев.