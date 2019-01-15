15 Января 2019
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Экономика В России

Силуанов удивлен реакции россиян на повышение пенсионного возраста

Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве вице-премьер Антон Силуанов назвал наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной "реформы" стала неожиданной, заявил он.

"Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", - сказал министр финансов в интервью "Коммерсанту".

Силуанов признал, что напряжение сохранилось даже после принятых корректировок, предложенных в ходе "широкого обсуждения".

В декабре глава Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

В ходе традиционного телеинтервью российским каналам премьер назвал это "выстраданным решением".

Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионной реформы, в очередной раз пояснил "трудное решение" властей Медведев.

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Силуанов удивлен реакции россиян на повышение пенсионного возраста

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Теги: антон силуанов, пенсионная реформа



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