Силуанов удивлен реакции россиян на повышение пенсионного возраста

Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве вице-премьер Антон Силуанов назвал наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной "реформы" стала неожиданной, заявил он.

"Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", - сказал министр финансов в интервью "Коммерсанту".

Силуанов признал, что напряжение сохранилось даже после принятых корректировок, предложенных в ходе "широкого обсуждения".

В декабре глава Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

В ходе традиционного телеинтервью российским каналам премьер назвал это "выстраданным решением".

Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионной реформы, в очередной раз пояснил "трудное решение" властей Медведев.