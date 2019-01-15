На месте взрыва в ростовских Шахтах нашли тело еще одной погибшей

Спасатели нашли на месте взрыва в ростовских Шахтах тело женщины. Таким образом, число погибших возросло до двух.

Напомним, 14 января в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, сообщалось, что погиб один человек. По оценке специалистов, на ликвидацию последствий взрыва потребуется не менее суток.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, найдено тело еще одной погибшей: по данным спасателей, она жила в квартире №72. Судьба еще троих человек остается неизвестной, разбор завалов продолжается.

Ранее стало известно, что угроза обрушения дома, где произошел взрыв, до сих пор сохраняется.