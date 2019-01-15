Рост российского авторынка оказался под угрозой

Российский авторынок оказался под угрозой замедления роста.

Как сообщил руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер, причина тому - увеличение НДС в России до 20% с начала 2019 года и возможное ужесточение санкций США. Все это создает "существенные риски и неопределенности на [российском автомобильном] рынке, в особенности в I квартале", - сказал Шрайбер.

По его словам, в январе и феврале продажи могут упасть. Однако при неизменности правительственной политики и сохранении поддержки отрасли спрос позволит удержать продажи и вернуться к росту в течение года.

По итогам текущего года ассоциация ждет небольшого роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей – на 3,6%, или до 1,87 млн штук. Это существенное отступление, так как в последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 году – на 11,9%, в 2018 году – на 12,8%, сообщают "Ведомости".

Напомним, в 2018 году правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих.

Помимо этого, российский автопром, как полагают в правительстве, до 2025 года должен вывести на рынок "продукты с принципиально новыми свойствами в области электродвижения и автономного вождения".

Реализация этой стратегии, отмечают в кабмине, позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и гарантирует появление в стране "новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)".