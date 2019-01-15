Свердловский школьники разрабатывают бионический протез руки

В образовательном центре "Сириус" стартовала Уральская проектная смена.

Как сообщили Накануне.RU в УрФУ, над разработками трудятся 90 школьников из Свердловской области. В лабораториях Сочи учащиеся работают над бионическим протезом руки, мобильной тактильной картой для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, устройством для круглосуточного мониторинга артериального давления, роботом для изучения поверхности вулканов, нейросетью, которая будет определять аномалии на флюорографии и над другими проектами.

Результаты инновационной деятельности будут представлены на конференции в заключительный день Уральской проектной смены, которая состоится 24 января в Сочи.