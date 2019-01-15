Житель Ханты-Мансийска отправится под суд за продажу контрафактного алкоголя

В Ханты-Мансийске будут судить жителя города за незаконную продажу немаркированного алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуре, в сентябре 2018 года мужчина купил в районе станции Петухово Курганской области немаркированную акцизными марками алкогольную и спиртосодержащую продукцию - 858 бутылок, которую в дальнейшем продал на территории Ханты-Мансийска.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом.