Депутаты предложили следить за газовыми системами за счет жильцов

Группа депутатов Госдумы во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым внесла законопроект, предусматривающий установку в жилых домах систем газовой безопасности за счет жильцов.

Народные избранники предлагают устанавливать системы за счет средств фондов капитального ремонта. Как считают авторы документа, автоматические системы контроля смогут оповещать о высокой концентрации бытового газа аварийные службы и перекрывать его подачу, а также включать вентиляцию.

Однако в законопроекте подчеркивается, что "дополнительная финансовая нагрузка по установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности для большинства наших граждан является непосильным бременем", сообщает РБК.

Напомним, 14 января в жилом доме в городе Шахты произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек, двое пострадали.

А 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

В связи со взрывом в Ростовской области вице-премьеру РФ Виталию Мутко поручено разобраться в нормативных документах по газоснабжению.